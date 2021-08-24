بالأرقام… حصيلة العائلات العائدة من العنف على يد “داعش” في العراق

تنفرد “القرطاس نيوز” بنشر حصيلة من وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، خاصة بعدد العائلات العائدة من النزوح إلى مناطقها المحررة في ست محافظات، ونازحين لم يتمكنوا من الرجوع لبيوتهم حتى اللحظة منذ عام 2014، عام سطوة “داعش” وإعلانه خلافته الدموية.

وكشف مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس جهاكير،، أن العدد الكلي للعائلات النازحة التي عادت إلى محافظات “الأنبار، ونينوى، وصلاح الدين، وكركوك، وديالى، والعاصمة بغداد”، هو 578733 عائلة.

وأوضح جهاكير أن عدد العائلات العائدة من المجموع الكلي 892311 عائلة نازحة من المحافظات المذكورة إضافة إلى بابل وسط البلاد.

ثلث العراق

وحسب الحصيلة يبلغ العدد الكلي للعائلات النازحة من الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غربًا، 284949 عائلة نازحة، وسجلت عودة 239597 عائلة إلى مناطقها.

وحلت الأنبار الأولى بين بقية المحافظات التي وقعت أجزاء واسعة منها تحت بطش “داعش” الإرهابي في عام 2014، بنسب عودة العائلات النازحة مسجلة نسبة 84 %.

وحتى الآن ما زالت 45352 عائلة مستمرة بالنزوح لم تعد إلى مناطقها في الأنبار التي حررتها القوات العراقية بالكامل في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017.

صلاح الدين

بعد الأنبار، سجلت محافظة صلاح الدين الواقعة شمال العاصمة بغداد، نسبة 59% بعودة العائلات النازحة إليها إذ بلغ المجموع الكلي للعائلات العائدة حتى الآن 88031 عائلة من أصل 148778 عائلة نازحة.

أما العدد المتبقي من العائلات المستمرة بالنزوح التي لم تعد إلى مناطقها في صلاح الدين، فقد بلغ 60747 عائلة.

أغنى المدن

وحلت كركوك الغنية بالنفط الواقعة شمالي العراق الثالثة بعد الأنبار وصلاح الدين، بنسب العودة من النزوح فقد سجلت عودة للعائلات النازحة بنسبة 58%، بعودة 24512 عائلة من أصل المجموع الكلي 42548 عائلة نازحة.