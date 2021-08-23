كوردستان تكشف تفاصيل جديدة بشأن موازنة الإقليم وحقيقة ما ترسله بغداد

كشف وزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان، دارا رشيد، يوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن إعداد مسودة قانون موازنة الإقليم.

وجاءت تصريحات رشيد، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه اليوم بمجلس محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر الوزير خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، أن “مسودة قانون الموازنة أعدت بوقت سابق، لكن المشكلات التي حصلت في موازنة الحكومة الاتحادية دفعت لتأخيرها، وحاليا المسودة جاهزة”.

وأضاف أن “مشروع الموازنة جاهز، وحتى إن لم يقدم للبرلمان هذا العام، فمن الممكن تقديمه في العام القادم”.

وحول الأموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية، لإقليم كوردستان، أوضح وزير التخطيط، أن “ما ترسله بغداد حاليا من مبلغ 200 مليار هي ليست ضمن الموازنة، وإنما سلفة”.

وفي ختام حديثه، أعرب رشيد، عن أمله بـ”تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية قبل نهاية العام الحالي، حتى يستطيع الإقليم تنفيذ المشاريع ومعالجة المشكلات المالية”.