الديمقراطي الكردستاني يوضح حقيقة ترشيح بارزاني لرئاسة الوزراء

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، عن حقيقة ترشيح نيجرفان بارزاني لمنصب رئيس وزراء العراق، فيما انتقد تصريحات رئيس كتلة المستقبل الكردية سركوت شمس الدين، حول الموضوع.

وقال عضو الحزب صالح عمر، ان “منصب رئاسة الوزراء هو سياسي توافقي وانتخابي وهو من حصة الأغلبية الشيعية، والحزب الديمقراطي الكردستاني لم يرشح أي احد لتنسم هذا المنصب ابداً”.

وأضاف ان “التصريحات التي اطلقها شمس الدين فارغة المحتوى، ولا تعدو كونها دعاية انتخابية رخيصة كونه لايمتلك ما يقدمه للناس فيحاول صناعة اسم له من خلال مهاجمة الحزب الديمقراطي وعائلة بارزاني”.