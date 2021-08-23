صحة نينوى: وصول نسبة الملقحين لـ 70% في المحافظة

كشف مدير عام صحة نينوى د.فلاح الطائي ، اليوم الاثنين ، عن وصول نسبة التلقيح في المحافظة الى نحو 70% من المواطنين ، على امل تحقيق المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا .

وقال الطائي لمراسلة (باسنيوز) ان ” هناك خطة لتوسيع المنافذ التلقيحية وإمكانية عمل جلسات تطعيم خارجية للوصول إلى كافة المواطنين المستحقين للقاح في المحافظة .”

لافتا الى ان” هناك اقبال كبير على مراكز اللقاح على خلفية ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في محافظة نينوى ماساهمت بارتفاع نسبة الاقبال على التلقيح في نينوى “.