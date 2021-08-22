مسعود بارزاني يطمئن سكان الإقليم: كوردستان ليست افغانستان

طمأن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الأحد السكان في إقليم كوردستان بعدم وجود أي وجه شبه بين الإقليم وأفغانستان.

وقال الزعيم الكوردي في رسالة وجهها إلى الرأي العام في الإقليم، إنه “بعد ماحصل في أفغانستان شهدنا في الأيام القليلة الماضية موجة سياسية وإعلاميه باتجاه خلق فوضى وقلق ووضع نفسي يبعث على التشاؤم والاحباط بالمقارنة بين اقليم كوردستان وافغانستان”.

‏وأضاف “هنا أود أن يعلم الجميع بأن كل شعب في العالم إن لم يعتمد على نفسه و طاقاته فهو معرض الى الدمار والابادة في اية لحظة وسيكون لوجودنا وصمودنا دورا كبيرا في دعم الاخرين لنا ان كنا نمتلك الارادة للبقاء”.

كما أشار الزعيم بارزاني إلى أن “‏هناك فرقاً كبيراً بين أفغانستان وكوردستان والفرق واسع وشاسع بين قوات البيشمركة والجيش الأفغاني البيشمركة نتاج لتاريخ ودماء ودموع شعب كوردستان وسجلت هذه القوات المئات من الملاحم البطولية والتاريخية ومن ضمنها ملاحم كوري وتحطيم اسطورة داعش الزائفة ومعارك بردي وسحيلا حيث كان اعداء كوردستان يخططون لكسر ارادة هذا الشعب، لكن قوات البيشمركة وشجاعة شعب كوردستان وارادته الفولاذية افنت مخططات ومؤامرات الاعداء” .

بارزاني مضى بالقول “هنا اود ان اطمئن الجميع بان الوضع في كوردستان مختلف تماما عن بقية المناطق ولله الحمد فإن لكوردستان بيشمركتها الابطال وقواتها والاهم من كل ذلك اننا شعب له ارادة وقضية”.

وتابع الزعيم الكوردي بالقول ان “تخيل الاعداء اذية هذا الشعب وان حاولوا فعل ذلك فلم يمر هذا الامر لهم بسهولة ولن يتمكنوا وبكل تاكيد من تنفيذ مخططاتهم بسهولة ومن الواضح بان كل من يريد نشر مايحبط هذا الشعب وينشر شعورا بالنقص وعدم الثقة بالنفس ، لم يفهم حتى الان من يكون هذا الشعب ولم يعرف ارادته وصموده”.