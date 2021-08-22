وزير مالية الإقليم: بالتعاون مع بغداد يمكننا تنشيط القطاع الاقتصادي بكوردستان

أعلن وزير المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان آوات شيخ جناب يوم الأحد أن أربيل وبغداد يمكنهما تنشيط القطاع الاقتصادي في كوردستان.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا تجارياً ومالياً من بريطانيا اليوم حيث قال الوزير، إن “الإقليم قد شرع أبوابه أمام المستثمرين الأجانب لزيادة تطوير كوردستان”.

وخلال الاجتماع تعهد الوفد البريطاني بالعمل على تسهيل تنفيذ الأعمال التجارية في الإقليم، وانه سيقدم ما بوسعه القيام به لتحسين القطاع التجاري في كوردستان.