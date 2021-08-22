أغسطس 22, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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وزير مالية الإقليم: بالتعاون مع بغداد يمكننا تنشيط القطاع الاقتصادي بكوردستان

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فى :أخبار عــامة
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وزير مالية الإقليم: بالتعاون مع بغداد يمكننا تنشيط القطاع الاقتصادي بكوردستان

أعلن وزير المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان آوات شيخ جناب يوم الأحد أن أربيل وبغداد يمكنهما تنشيط القطاع الاقتصادي في كوردستان.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا تجارياً ومالياً من بريطانيا اليوم حيث قال الوزير، إن “الإقليم قد شرع أبوابه أمام المستثمرين الأجانب لزيادة تطوير كوردستان”.

وخلال الاجتماع تعهد الوفد البريطاني بالعمل على تسهيل تنفيذ الأعمال التجارية في الإقليم، وانه سيقدم ما بوسعه القيام به لتحسين القطاع التجاري في كوردستان.

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