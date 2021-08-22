أغسطس 22, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

415 الف جرعة جديدة من “فايزر” تنطلق الى محافظات العراق وكوردستان

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فى :أخبار عــامة
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415 الف جرعة جديدة من “فايزر” تنطلق الى محافظات العراق وكوردستان

اعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاحد، عن وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لشركه فايزر.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن “الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية/كيماديا التاعبة تسلمت شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد19 من انتاج شركة فايزر وبكمية 415 الف جرعة”.

واكدت أن توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كوردستان.

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