دخلا لمنطقة محرمة.. قصف تركي يودي بحياة سائحين اثنين في دهوك

قتل سائحين اثنين من محافظة نينوى، اليوم الأحد، بقصف تركي استهدف مناطق محافظة دهوك.

وقال مدير الناحية باتيفا التابعة لقضاء زاخو فرهاد محمود في تصريح للوكالة الرسمية، إن “سائحين اثنين من محافظة نينوى استشهدا في قصف مدفعي تركي على قرية باندرو التابعة للناحية”.

واضاف أن “منطقة باتفيا تعد من المناطق السياحية الجميلة إلا إن السائحين دخلا بسيارتهما الى منطقة محرمة وتعرّضا للقصف”.

وتابع انه ” تم نقل الجثتين الى الطب العدلي تمهيداً لتسليمهما الى ذويهما”.