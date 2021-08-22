إسرائيل تقدم لبايدن خطة ضد ايران (تفاصيل)

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، إنه سيقدم للرئيس الأمريكي جو بايدن خطة لكبح البرنامج النووي الإيراني ونشاط طهران الإقليمي.

ومن المقرر أن يلتقي بينيت، الخميس المقبل في البيت الأبيض بالرئيس الأمريكي للمرة الأولى منذ تولي مهام منصبه رئيسا لحكومة إسرائيل في 13 يونيو/حزيران الماضي.

وقال بينيت خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن الملف النووي الإيراني سيكون محور لقائه مع بايدن، بحسب صحيفة “هآرتس” العبرية.

وأضاف: “سأقول للرئيس بايدن إن الوقت قد حان لكبح الإيرانيين وليس لمنحهم شريان حياة على شكل إعادة الدخول في اتفاق نووي انتهت صلاحيته بالفعل”.

وفي 12 يونيو/حزيران الماضي، استؤنفت في فيينا جولة سادسة من مفاوضات انطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى.

وتعارض إسرائيل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران، بعد أن انسحبت منه إدارة دونالد ترامب عام 2018.

وتابع بينيت: “سنقدم خطة منظمة قمنا ببنائها في الشهرين الماضيين لكبح جماح الإيرانيين، سواء فيما يتعلق بالبعد النووي أو العدوان الإقليمي”.

وأضاف: “تم الانتهاء من بلورة سياسة حول المسألة الإيرانية فيما يتعلق بجميع الأبعاد”، مضيفا أن على إسرائيل والولايات المتحدة العمل المشترك لكبح “النشاط الإقليمي ” لطهران ومنعها من تحقيق اختراق نحو السلاح النووي.

ومن المتوقع أن يستعرض بينيت، أمام الرئيس الأمريكي، التقدم الذي أحرزته طهران في تخصيب اليورانيوم، بحسب هآرتس.

ويصل بينيت إلى واشنطن بعد غد الثلاثاء على رأس وفد صغير في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي بايدن الذي يلتقيه الخميس في البيت الأبيض.