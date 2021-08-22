انخفاض هائل في نهري دجلة والفرات.. ووفد عراقي يتوجه الى تركيا لاحتواء الازمة

قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية علي راضي إن منسوب مستوى نهري دجلة والفرات تراجع أكثر من 50%.

وأكدت الوزارة أن وفدا عراقيا سيزور تركيا مطلع شهر سبتمبر المقبل، لبحث موضوع الحصة المائية للبلدين، وفقا للوكالة الرسمية.

وأشار راضي إلى أن جميع دول العالم تتأثر بالتغيرات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار، وهذا بدوره أدى إلى قلة الموارد المائية.

وتعليقا على أسباب انخفاض مستويات الأنهار، قال إن هناك عوامل أخرى، مثل إنشاء سدود وخزانات مياه، ومشاريع للري، وهذه العوامل أثرت على موارد العراق المائية.

وأضاف أن “العام الحالي يعد عاما شحيحا بالمياه، وهناك انخفاض واضح بمستويات الأنهار، إضافة إلى انخفاض مستوى المياه، بمعدلات كبيرة، في سد دوكان ودربندخان والسيروان وديالى”.

ولفت راضي إلى أنه “تم تأمين الاحتياجات المائية لهذا الموسم، مما هو متوفر من مخزون مائي جيد في الخزانات والبحيرات”.

وأكد أنه “سيتم عقد اجتماعات عديدة مع الجانبين التركي والسوري، بشأن حصة العراق والإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات، فضلا عن التهيئة لعقد اجتماع ثلاثي مشترك بشأن موضوع تقاسم الضرر في فترة الشح المائي”.

وتشير التقارير ان العراق كان يستقبل إيرادات مائية طبيعية، تخضع للمعاهدات الدولية، وتتراوح من 40 إلى 50 مليار متر مكعب إلى نهر دجلة الذي، أصبح يستقبل اليوم حوالي 15 إلى 20 مليار”.

أما نهر الفرات “الذي تتضرر كثيرا حاليا”، كان يستقبل في حدود 30 إلى 35 مليار متر مكعب، بينما لا تصل إمداداته الحالية إلى 15 مليار متر مكعب، وفقا للموسوي.