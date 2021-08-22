شرطة أربيل تقبض على شخص أقدم على قتل شقيقته

افادت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، بمقتل فتاة على يد شقيقها بسبب مشكلة اجتماعية، معلنة القاء القبض على الجاني فورا.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد ابلاغ قوات مديرية شرطة اربيل بوقوع حادثة قتل في حي كوردستان، قامت فرق الشرطة بالتوجه فورا الى موقع الحادثة.

واوضح البيان انه تبين ان فتاة تدعى “اسماء” قد قتلت على يد شقيقها “ر ا ف” البالغ من العمر 27 عاما بسبب مشكلة اجتماعية، مبينا ان الجاني محتجز حاليا وبدأت الشرطة تحقيقاتها حول الحادثة.