الكشف عن خطوات استرداد الأموال العراقية المنهوبة: القانون ليس كافيا

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رشيد العزاوي، خطوات استرداد الاموال العراقية المنهوبة والمهربة الى الخارج.

و أشاد بمشروع استرداد الاموال المنهوبة، وعده خطوة ايجابية شرط أن “تكون مدروسة وغير قابلة للخطأ”.

واضاف، ان “القانون وحده ليس كافيا لاسترداد هذه الأموال، فالمصالح الدولية والعلاقات كفيلة باستردادها إذا ما تم تفعيلها بالشكل الصحيح، ولكن ومع الأسف فان العلاقات الخارجية لم تصل الى هذا المستوى الذي يجبر هذه الدول على التعاون واسترداد الاموال وفق القانون”.

وأشار العزاوي الى أن “الفقرة المهمة والتي يجب أن يتم اتباعها وبشكل كبير هي أن تكون علاقاتنا مع هذه الدول مبنية على مصالح مشتركة لا يمكن أن تفرط تلك الدول بها، خاصة إذا ما كانت هناك مشاريع استثمار قوية فيما بيننا وبين الشركات التي تحمل الجنسية لتلك الدولة التي تستحوذ بنوكها على أموال العراق المنهوبة، لذا يجب توطيد العلاقات وهذا كله بالعودة الى قانون الاستثمار وتفعيل هذه المصالح لإعادتها بشكل ودي وأن لاتؤثر في العلاقات فيما بيننا”.