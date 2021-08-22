بيان شديد اللهجة لسلطة الطيران عن أمن مطار بغداد

أصدرت سلطة الطيران المدني، الاحد، بيان شديد اللهجة عن أمن مطار بغداد الدولي.

وبحسب بيان لسلطة الطيران: “مرة أخرى تتجرأ الأقلام الخبيثة والعقول المتحجرة التي لا همّ لها سوى الضغوط للحصول على الصفقات والسرقات دون أي شعور بالمسؤولية تجاه البلد ومؤسساته، ومثلما اعتدنا على هؤلاء المفسدين، اعتدنا على ما تطالعنا به {صحيفة لبنانية} التي لا تصدر إلا بعدما تنتج ضغوطها ومساوماتها لمؤسسات الدولة على شكل {إعلانات أو صفقات فساد} ولأننا لسنا كغيرنا لننجر وراء مآربهم المشبوهة ونواياهم الفاسدة غضضنا الطرف عنهم مرات ومرات على الرغم من كثرة الاستهدافات الشخصية وتُهم التشكيك والتخوين”.

واضاف، البيان: “هذه المرة وصل الأمر إلى الجانب الأمني في مطار بغداد الدولي الذي يعد واجهة مهمة من واجهات البلد لا يمكن الصمت أمام استهدافه لمصلحة ضيقة لمدير مؤسسة صحفية يفترض أنها تمارس مهمتها المقدسة بكل مهنية وإخلاص وعلى كل حال وللحقيقة نقول ان سلطة الطيران المدني العراقي حريصة كل الحرص أن تكون تعاقداتها مبنية على الرصانة والخبرة حيث تم توجيه دعوة لعديد من الشركات الرصينة التي لديها الخبرة في مجال أمن المطارات وقامت تلك الشركات بتقديم عطاءاتها حسب الضوابط والتعليمات المعمول بها في التعاقدات الحكومية”.

وتابعت، “على ضوء ذلك خاطبت السلطة وزارة التخطيط لبيان سلامة تلك الشركات ورصانتها وبذلك مضت سابقا وتمضي في تطوير واقع مطارات البلاد وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والعمل على إجتياز الطيران المدني البرنامج العالمي للتدقيق على السلامة الجوية والذي تفرضه المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي (lCAO)، كما سيتم اتباع كل الطرق القانونية لردع أكاذيب الإعلام المُسيّر، الذي يستهدف سمعة ومكانة هذا البلد”.