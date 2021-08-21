أغسطس 21, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

كتاب «للتاريخ» للرئيس بارزاني يترجم إلى 4 لغات جديدة

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فى :أخبار عــامة
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كتاب «للتاريخ» للرئيس بارزاني يترجم إلى 4 لغات جديدة

يُعد كتاب «للتاريخ» للزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وثيقة تاريخية متميزة، ويحمل الكتاب أهمية كبيرة، من حيث غناه بالمعلومات، خصوصاً أن المؤلف نفسه الرئيس بارزاني، شاهد على الأحداث ومشارك فيها.

ويسرد الكتاب مواقف لجهات عراقية وإقليمية ودولية، كما يكشف لأول مرة خبايا وأسرار تتعلق بالاستفتاء على استقلال إقليم كوردستان، والعلاقات بين الإقليم وبغداد وعرض سياسات دول مثل الولايات المتحدة وغيرها.

وبسبب أهمية هذا الكتاب الذي صدر باللغة الكوردية باللهجتين (الصورانية والكرمانجية)، فقد تمت ترجمته إلى اللغات العربية والتركية والإنكليزية والفارسية.

وبالإمكان من خلال الربط ادناه، الحصول على نسخ PDF من الكتاب وبجميع اللغات.

https://www.masoudbarzani.krd/ku/for-history/?fbclid=IwAR1lAKMwtcK_vhpLln2YUxf4uofmiH1TLDeIxRoKcuxTxN1tTXmJDbtraP8

 

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