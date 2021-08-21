اكثر من 13 مليار دينار لملف السدود في إقليم كوردستان ومنافسة شركات عالمية على البناء

يعتبر موضوع المياه وملف السدود المائية من المواضيع والملفات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام حكومة إقليم كوردستان ، خاصة مع قطع دول الجوار لمياه انهار تنبع مصادرها في هذه الدول ، عن العراق وإقليم كوردستان ، وتأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري في قلة المياه والجفاف حول العالم بشكل عام والعراق وإقليم كوردستان بشكل خاص.

اكثر من 13 مليار دينار لملف السدود

مدير عام السدود في وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان أكرم احمد ، أشار لـ(باسنيوز) عن توجيه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بتخصيص اكثر من 13 مليار دينار بشكل نقدي وعبر مراحل ، لاستكمال 12 من مشاريع بناء السدود في الاقليم وبناء 9 سدود جديدة.

وكانت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت مؤخراً عزمها بناء سدود جديدة في إقليم كوردستان ضمن خطط الحكومة لتعزيز القطاع الزراعي.

وأعلنت الوزارة ، عن منافسة قوية بين 60 شركة محلية ودولية (بينها أمريكية وتركية)، لبناء 9 سدود إستراتيجية في الإقليم.

مدير عام السدود أكرم احمد ، أوضح ان 4 من السدود الجاري العمل فيها تقع في السليمانية ، و5 في أربيل ، و3 منها في دهوك.

مشيراً ، الى انه سيكون لهذه السدود تأثيرات على تنمية البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان ، كما تقلل من خطر حدوث الفيضانات في المناطق التي تقام فيها عبر تخزين ملايين الأمتار المكعبة من المياه ، وكذلك سقي آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.

وتابع ، كما تفيد في انتاج الكهرباء ، وتنمية السياحة ، والثروة السمكية ، بالإضافة الى الاستفادة منها في مشاريع توفير مياه الشرب.

اهتمام حكومي بملف المياه والسدود

وطرح ملف بناء سدود جديدة لأول مرة منذ تولي الكابينة الحكومية الجديدة مهامها في إقليم كوردستان في إطار برنامج عمل طموح يهدف للارتقاء بالبنية التحتية والمشاريع الحياتية.

وبحسب وزيرة الزراعة والموارد المائية بيگرد طالباني ، فإن الوزارة تلقت بعد الإعلان عروضاً من شركات محلية ودولية لبناء 9 سدود بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

مشيرة الى تعاون الوزارة مع وزارة التخطيط لبحث الخطوات المتخذة بشأن بناء السدود التسعة الإستراتيجية في إقليم كوردستان وتسريع خطوات البناء.

السدود والحواجز المائية

ويوجد في إقليم كوردستان 17 سدا ونحو 100 حاجز لتخزين المياه، تبلغ قدرتها التخزينية السنوية نحو 10 مليارات متر مكعب .

وقامت المديرية العامة للسدود وخزانات المياه في وزارة الزراعة حتى الآن ببناء 12 من السدود الصغيرة ، هي جلي، ديكلة، حماموك، كودلة، شيوة سور، هشة زيني، جمي سمور، بيدوهي، باوة شاسوار، حسن كنوش، قادر كرم، ئاوة سبي، وتستطيع هذه السدود مجتمعة تخزين ما يزيد على 72.5 مليون متر مكعب من الماء .

كما ان هناك 11 سداً أخر العمل جاري لإكمالها، وتم تخصيص 33 مليار دينار لانجازها وهذه السدود في مراحل مختلفة من التنفيذ، حيث أن نسبة إنجاز بعضها تبلغ 20 بالمئة، وبعضها الآخر 90 بالمئة قبل أن يتوقف العمل فيها خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الحرب على داعش والازمة المالية التي واجهت الاقليم .

وتوجد في إقليم كوردستان 3 سدود كبيرة واستراتيجية هي دوكان، ودربنديخان ودهوك، التي تستطيع تخزين أكثر من 10 مليارات متر مكعب من المياه مجتمعة ، وبالإضافة لإقليم كوردستان تغذي المناطق العراقية كذلك بإطلاقاتها المائية.