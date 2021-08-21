محافظ نينوى يحدّد موعد إعادة عمل شركات الصيرفة في الموصل

حدد محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم السبت، موعد إعادة عمل شركات الصيرفة في الموصل.

وقال الجبوري، إن “قرار السماح لشركات الصيرفة في مدينة الموصل بمزاولة عملها تم التصويت عليه في مجلس الوزراء وسيعمم على جميع الدوائر من رئاسة الوزراء “، مبيناً أنه “تم منح مهلة شهر لوزارة المالية والبنك المركزي العراقي بالتنفيذ ، اذا لم يوجد أي عائق أمني أو قانوني لقسم من الشركات فستباشر الشركات بعملها”.

واضاف، أن “مجلس الوزراء صوت بالإجماع على أن تفتح شركات الصيرفة في الموصل”، مشيراً إلى أنه “في الموصل توجد 72 شركة صيرفة ، وهي منعت من العمل نهائياً من قبل البنك المركزي العراقي ووزارة المالية لوجود تحفظ من قبل مستشارية الأمن القومي”.

وتابع الجبوري، أن “المحافظة حاولت في وقت سابق تقديم المساعدة وتمكنت من استحصال الموافقة على إعادة العمل بـ 12 شركة شرط التعامل بالعملة العراقية لذلك فإن أهالي الموصل يضطرون للسفر الى أماكن أخرى لتحويل العملة الأجنبية”.

وأشار الى أنه “اقترح على مجلس الوزراء بأن تفتح هذه الشركات واذا كان هناك هاجس أمني يحسم خلال شهر وخارج حدود الشهر تفتح جميع الصيرفات”، مؤكداً أنه تمت الموافقة بالاجماع على المقترح وتم إقراره”.

وصوت مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها في مدينة الموصل برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على قرار 22 قرارا من ضمنها أخذ البنك المركزي العراقي الإجراءات الملائمة، بشأن إعادة عمل شركات الصيرفة في محافظة نينوى على وفق القوانين والتعليمات، بعد أن يتم التدقيق الامني من جهاز الامن الوطني خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تأريخ ورود طلب التدقيق من البنك المركزي العراقي، وبانتهائها تعد الموافقة حاصلة عند عدم الإجابة.