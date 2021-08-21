الازمة النيابية تتوقع موعد دخول الموجة الوبائية الرابعة الى العراق

توقعت لجنة الصحة النيابية، اليوم السبت، موعد دخول الموجة الوبائية الجديدة للعراق.

وذكر بيان لعضو اللجنة جواد الموسوي، ان الموقف المنشور هو بيان عدد الاصابات والمسحات لقبل ٢٤ الى ٤٨ ساعه من اعلانه، مبينا ان عدد الاصابات ٣٩٠٠ تقريبا بسبب انخفاض اعداد اجراء المسحات نتيجة لقلة اجراء المسحات والفحوصات ٢٣ الف مسحة فقط لانشغال ابناء شعبنا بيوم التاسع والعاشر من محرم الحرام ( عاشوراء ) .

وتابع، انه والدليل بقاء اعداد الوفيات مرتفعة ٨٥ وفاة ويجب قراءة الموقف الوبائي بشكل كامل كعدد اصابات وتاريخ الموقف الوبائي وعدد المسحات وعدد الوفيات واعداد الملقحين وليس التركيز فقط على معرفة اعداد الاصابات فقط .

واوضح: وعليه ستعاود اعداد الاصابات للارتفاع في الايام القادمة ولكن لن تعود الى ارقام عالية قياسية كوننا في مرحلة نهاية الموجة الثالثة ولله الحمد علما ستكون هناك موجة رابعة للفايرس خلال الاشهر المقبلة في نهاية هذا العام او بداية العام الجديد .

وتابع الموسوي: تعتمد قوة وخطورة الموجة الرابعة القادمة على ماسنصل عليه في العراق من نسبة وعدد الملقحين من اعداد شعبنا الكريم خلال الاشهر المقبلة وان شاء الله ستكون الموجة الرابعة القادمة خفيفة ان شاء الله بوعي واقبال ابناء شعبنا على اخذ اللقاح.