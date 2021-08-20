محافظ نينوى: اوامر بصرف المبالغ الخاصة بحزمة المطالب والاحتياجات التي قدمناها للكاظمي

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري ، عن صدور اوامر صرف المبالغ الخاصة بحزمة المطالب والاحتياجات التي كان قد قدمها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته الاخيرة للمحافظة.

بيان رسمي نقل عن الجبوري ، إنه تم صرف المبالغ الخاصة بحزمة المطالب والاحتياجات التي قدمها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته الاخيرة للمحافظة واقرار لتلك المطالب في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الموصل(مركز المحافظة)، بالإضافة لاطلاق الاموال المجمدة من ارصدة المحافظة الى مشاريع لمصلحة الدوائر المنقولة وتحديد هذه المشاريع بالتنسيق مع اللجنة العليا لاعمار الموصل وادراجها بالتنسيق مع وزارة التخطيط للشروع بتنفيذها.

الجبوري ، أشار إلى أن هذه المشاريع هي:

– تأهيل المصانع والمعامل في محافظة نينوى

– إعادة عمل شركات الصيرفة في محافظة نينوى

– تمويل عدد من مشروعات البنى التحتية لوزارة الصحة في نينوى

– متابعة تنفيذ إعادة إعمار مطار الموصل الدولي

– إدراج عدد من المشاريع التعليمية في محافظة نينوى

– إ‏نشاء شارع حولي وجسرين في مدينة الموصل

– صرف تعويضات الوجبة الأولى في محافظة نينوى

– زيادة مخصصات الخطورة للعاملين في موقع سدّ الموصل

– تشارك التعليم العالي والصحة في إدارة مشروع المراكز البحثية الطبية في نينوى

– تخصيص المساحة المُتبقية من مُعسكر الغزلاني إلى بلدية الموصل لإنشاء مشروع استثماري

– إطلاق أموال محافظة نينوى من الأرصدة المُجمّدة

– العقد الاستثماري بفندقي نينوى أوبروي والموصل

هذا وكان الكاظمي قد اجرى زيارة الى محافظة نينوى الاثنين الماضي ، كما عقد جلسة مجلس الوزراء في الموصل ، وفيما أكد أن الفساد وسوء الإدارة من العوامل التي تسببت بسقوط محافظة نينوى بيد داعش، وجّه الوزراء إلى القيام بزيارات منتظمة للمحافظة.