متنبئ جوي: ارتفاع متوقع بدرجات الحرارة في العراق

تشير التنبؤات الجوية، الجمعة، الى عودة موجة الحر في مناطق البلاد لتقترب من حاجز الـ 50 درجة.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة، أن “تقلبات في اتجاه الرياح السطحية قد بدأت في كافة مدن البلاد، مع ميلها للسكون على فترات، و ظهور سحب عالية ومتوسطة في الاجواء”.

وأضاف أن “تقلبات الرياح تكون مصحوبة بارتفاع متوقع بدرجات الحرارة لتقترب من 50 درجة مئوية في مدن جنوب ووسط البلاد نهار بعض ايام الاسبوع المقبل”.

وأشار عطية الى “تحول الرياح الى جنوبية شرقية وارتفاع معدلات الرطوبة السطحية خصوصا خلال ساعات الليل لغاية نهاية الاسبوع المقبل حسب التوقعات الاولية واجواء مرهقه نهارا”.

وتابع، أنه “يتخللها تحول مؤقت للرياح الى شمالي غربي وانخفاض الرطوبة على فترات”.