“آيس كريم طالبان”؟ إليكم الحقيقة هذه الصورة

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر عنصرا من طالبان وكأنه “يوزع الآيس كريم على المواطنين”، بعد سيطرة الحركة على أفغانستان الاحد 15 آب/ اغسطس 2021.

غير أن هذا الادعاء لا صحة له. الصورة تعود الى عام 2002، وتظهر “رجلا يشتري الآيس كريم لأطفاله في بول الخمري بأفغانستان”، وفقا لما يشرح المصور الصحافي الاميركي الشهير ستيف ماكوري، ملتقط الصورة وناشرها.

وانتشرت هذه الصورة بالتزامن مع سيطرة حركة طالبان على القصر الرئاسي في كابول، الأحد 15 آب 2021، بعد فرار الرئيس أشرف غني الذي أقر بـ”انتصار” طالبان. وبذلك سيطرت طالبان على أفغانستان بعد عقدين من إطاحة حكمها، وسط انهيار في صفوف القوات الحكومية وانسحاب القوات الأميركية.

وحاولت طالبان الثلاثاء طمأنة الأسرة الدولية، في أول مؤتمر صحافي لها في كابول، بعد يومين على استيلائها على السلطة، فيما عاد الملا عبد الغني برادر الرجل الثاني في الحركة، والذي يتوقع أن يتولى مناصب عالية، إلى أفغانستان

– حقيقة الصورة –

لكن الصورة المتناقلة لا علاقة لها بالمستجدات الاخيرة في افغانستان، وفقا لما يبينه التدقيق فيها.

فالبحث العكسي عنها، بواسطة مختلف محركات البحث، يوصلنا فورا الى المصور الصحافي الاميركي ستيف ماكوري Steve McCurry الذي نشر الصورة في موقعه الالكتروني (هنا) بعنوان: “وجوه من افغانستان”، وايضا في حسابيه في انستغرام (هنا)، وتويتر (هنا). وأرفقها بالشرح الآتي: “رجل يشتري الآيس كريم لأطفاله في بول الخمري، أفغانستان، 2002”.

وماكوري اشتهر بصورة “الفتاة الأفغانية” Afghan girl، التي التقطها عام 1984 خلال تغطيته أوضاع اللاجئين الأفغان، والتي ظهرت في مجلة ناشيونال جيوغرافيك في حزيران 1985 (هنا، هنا).

النتيجة: اذاً، لا صحة للمزاعم ان الصورة المتناقلة تظهر “آيس كريم طالبان…”. الصورة تعود الى عام 2002، وقد التقطها المصور الصحافي الاميركي الشهير ستيف ماكوري، وتظهر “رجلا يشتري الآيس كريم لأطفاله في بول الخمري بأفغانستان”.