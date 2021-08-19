بدءاً من الاسبوع المقبل.. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة في العراق

توقعت هيئة الانواء الجوية، ارتفاع جديد بدرجات الحرارة في العراق اعتبار من الاسبوع المقبل في وقت شكا المواطنون من استمرار تردي واقع الكهرباء.

وذكرت الهيئة في بيان، إن “الطقس ليوم غد الجمعة سيكون صحواً ولا تغيّر في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم”.

واوضحت، ان “الطقس ليوم السبت المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) كم”.

واضافت، ان “الطقس ليومي الأحد والأثنين المقبلين سيكون صحواً مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة، وحركة الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) كم”.

وشكا مواطنون عراقيون، من استمرار تردي واقع الكهرباء في ظل ارتفاع الحرارة، ويقول المواطن جواد الشمري، ان”الحرارة هذا العام عالية جدا والصيف لا يريد ان ينتهي”.

اما المواطن محمد عباس فيشير الى، ان”المشكلة ليست بالحرارة، لكن بالكهرباء، فتردي واقع الكهرباء هو سبب معاناة العراقيين وليست الحرارة”.

ويضيف: “الكهرباء يتم تجهيزها ساعتين مقابل ساعتين قطع، الاولى متقطعة والثانية مستمرة”.