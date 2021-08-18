لجنة من برلمان كوردستان تتابع وضع اللاجئين الكورد في ليتوانيا

افاد رئيس لجنة العلاقات والجاليات الكوردية في برلمان كوردستان ، عن مطالبتهم بزيارة وفد نيابي الى ليتوانيا لمتابعة وضع المهاجرين الكورد العالقين هناك.

د. ريبوار بابكه‌یی ، قال لـ(باسنيوز) انهم وجهوا طلباً مكتوباً بالصدد لرئاسة البرلمان ، مضيفاً ان وضع المهاجرين الكورد العالقين هناك صعب جداً لذا نريد الوقوف عن قرب على أوضاعهم واعداد تقرير بهذا الشأن.

موضحاً ، نريد معالجة مشكلة هؤلاء المهاجرين من مواطنينا العالقين في ليتوانيا وسنبحث هذا الامر مع المسؤولين في حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية العراقية ، مشيراً بالقول ان لجنتهم بدأت ومنذ أسبوعين بمتابعة قضية المواطنين الكورد العالقين في ليتوانيا.

تجدر الإشارة الى ان ليتوانيا ـ الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي- شهدت تدفقا لمهاجرين أغلبهم من العراق، وبينهم اعداد كبيرة من مواطني إقليم كوردستان ، خلال الأشهر القليلة الماضية ، كما هناك آخرين عالقين على الحدود مع بيلاروسيا.

ودولة ليتوانيا التي يقل عدد سكانها عن 3 ملايين نسمة، ليس لديها أية حواجز مادية على حدودها البالغ طولها 679 كيلومترا مع بيلاروسيا.

وعبر أكثر من 4100 مهاجر معظمهم من العراق من بيلاروسيا إلى ليتوانيا خلال العام الجاري.