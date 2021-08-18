تربية الاقليم: طبع كافة الكتب الدراسية واعادة صياغة وتطوير المناهج الدراسية

أعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان, انها قررت طبع كافة كتب المناهج المدرسية, للعام الدراسي القادم, مضيفا ان هنالك تغيير سيطرأ على فحوى وتصاميم وغلاف الكتب الدراسية, مع اضافة كتاب جديد لعدة مراحل تعليمية باسم القيم الاجتماعية.

وفي هذا الصدد صرح المدير العام للمطبوعات في وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان, حسن سرتيب لكوردستان24 قائلا ” حسب المعايير العالمية للتربية والتعليم, فان المناهج الدراسية عادة تكون لمدة 11 الى 12 عام, وبعد ذلك عادة تجرى فيها تعديلات ضرورية, أو تغييرات جذرية كاملة, . واحدى المعايير التي تبناها الكابنة التاسعة لحكومة الاقليم هي الاهتمام بالتربية والتعليم, ومضامين المناهج التربوية. ومن الطبيعي ان كل مجتمع يتبنى التقدم وجب عليه تغيير المناهج بين فترة واخرى”

وللحديث عن هذا الموضوع, قالت دلال محسن وهي طالبة في الصف 11 الاعدادي ” مشاكل الطلاب والطالبات في الاوساط المدرسية, تكمن في القواعد والاملاء, خاصة في الصف 12 الاعدادي, لذا من الضروري احداث او وجود مادة تعني بعلم النفس, والمباديء الاجتماعية”

ومن المفيد القول ان الكتاب الجديد, الذي يضاف الى المراحل التعليمية, يحمل اسم القيم الاجتماعية ويشمل الكتاب المرحلة الاولى, ولغاية المرحلة التاسعة, وهنالك تغييرات ستطرا أيضا على مناهج كتب الدين, ومادة الكومبيوتر لعدة مراحل تربوية.