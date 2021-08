يهودي وحيد في أفغانستان يرفض المغادرة لهذا السبب

بعد أيام على فرض حركة “طالبان” سيطرتها على أفغانستان، قرر آخر يهودي أفغاني في البلاد، زابولون سيمانتوف، عدم المغادرة والبقاء من أجل المحافظة على الكنيس في العاصمة كابل، بحسب ما نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست” عن قناة “WION” الإخبارية.

وكان سيمانتوف (61 عاما)، قد صرح سابقا بأنه يخطط للمغادرة خلال موسم الأعياد، قائلا: “سأشاهد التلفزيون في إسرائيل لمعرفة ما سيحدث في أفغانستان”، ولكنه عاد عن قراره بعد سيطرة الحركة على البلاد.

#BREAKING The last #Jew in #Afghanistan Zebulun Siman Tov declars that he is not moving anywhere: "I will not leave my home (Afghanistan). If I had left, there would have been no one to maintain the Synagogue. I had the opportunity for to leave for the US but I gave up." Via WION pic.twitter.com/aPZdgM8VJu

