قائد القوة الجوية السابق ينفي هروبه ويرد على ملابسات حادثة أمس

نفى الفريق الطيار الركن المتقاعد قائد القوة الجوية السابق أنور حمد أمين اليوم الثلاثاء ما تداولته وسائل الإعلام بشأن هروبه أثناء عملية تسليمه إلى القضاء في العاصمة بغداد.

وأوضح حمد أمين في بيان، أن “ما حصل وبعد الخروج من المحكمة حدثت مشادة كلامية بسيطة ما بين احد افراد المفرزة التابعة لمركز الشرطة وأحد المرافقين للفريق حول آلية صعوده في عجلة المفرزة والتوجه الى المركز”.

ووفقا للبيان فإنه تم الاعتراض من قبل أحد المرافقين للفريق كونه ضابطا سابقا وبرتبة كبيرة مما اضطر الفريق إلى ترك المكان وتأجير سيارة أجرة والذهاب إلى مركز شرطة الصالحية لوحده كي لايفسرها البعض حسب مرامهم الخبيث وتشويه الصورة وخاصة ان الحادثة أمام باب المحكمة، و لكونه رجلا مهنيا وقانونيا لم يفكر بالهروب ابداً وهو يؤمن بالقضاء العراقي النزيه، وأن القانون فوق الجميع وخاصة هو رجل عسكري ومهني ويؤمن بالقضاء العراقي والقوانين الصادرة منه” حسب البيان.

وتابع البيان أن “حمه أمين يعتبر نفسه احد الضباط الذين خدموا بكل اخلاص في سبيل هذا البلد طيلة فترة خدمته التي تمتد لأكثر من 35 سنة و ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل وحدة العراق وأرضه وشعبه”.

وكان مصدر أمني كشف أمس عن تفاصيل “عملية هروب” قائد القوة الجوية السابق أنور حمه أمين بعد مثوله أمام إحدى المحاكم في العاصمة بغداد وإدانته بملفات فساد والحكم عليه بالسجن.

وقال المصدر، انه وفي الساعة الواحدة و45 دقيقة من ظهر {أمس} الأثنين، تم جلب الفريق ركن طيار المتقاعد {أنور حما امين} من سكنة محافظة اربيل الى محكمة جنايات الكرخ كون لديه موعد محاكمة حيث تم محاكمته بالسجن سنتين.

وأضاف، انه تم استدعاء مفرزة من مركزه شرطة الصالحية وتم إصطحاب الى خارج المحكمة عندها قام الموقوف {أمين} باخبار المفرزة بان لدية حاجات وملابس داخل عجلته نوع {مونيكا} والذي يقودها ابن شقيقه المدعو العقيد أرشد صالح محمد امين يعمل في وزارة الدفاع معاون آمر موقع الموصل للميرة”.

وأشار المصدر، الى انه وأثناء ذلك قام الموقوف بالصعود الى داخل العجلة مع ابن شقيقه والملازم {مهند} ضابط في شرطة الصالحية بعدها قام العقيد بوضع مسدس على رأس الملازم والهروب الى جهة حي العدل”.

ولفت الى، انه وعلى الفور تم قطع الشارع وإيقاف العجلة حيث قام المتهم الفريق بالترجل من العجلة والهروب الى جهة مجهولة وتم إالقاء القبض على أبن شقيقه العقيد {أرشد صالح محمد امين} وضبط العجلة وبندقية نوع {ام فور} ومسدس نوع {ولتر ٩ ملم} وتم تطويق المكان وحالياً جاري التفتيش عن الموقوف الهارب.

وبعد ساعات من الحادثة القي القبض على قائد القوة الجوية السابق.