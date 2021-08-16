مسرور بارزاني : تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان استجابة لإرادة الشعب الكوردي في الدفاع عن حقوقه الوطنية

اكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، ان تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان استجابةً لإرادة الشعب الكوردي ، مشيراً الى ان الحزب سيواصل نضاله وعطائه بعزم صلب وإرادة ثابتة.

مسرور بارزاني قال في رسالة تهنئة بذكرى تأسيس الحزب وميلاد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني : “بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وذكرى ميلاد زعيمنا الوطني الرئيس مسعود بارزاني، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى الرئيس بارزاني وجميع أعضاء ومناصري الحزب الديمقراطي الكوردستاني وذوي الشهداء والمؤنفلين الأكارم، وأبطال البيشمركة البواسل، وجميع الكوردستانيين المناضلين الوطنيين”.

واضاف، “إن تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، كحركة تلاحمية وتضامنية بزعامة المؤسس والأب الروحي لأمتنا القائد الخالد مصطفى بارزاني، كان لحظة فارقة لإحياء أمل الأمة وانعطافة تاريخية كبرى واستجابة لإرادة الشعب الكوردي في الدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة”.

مبيناً، “إن تاريخ الحزب المجيد حافل بالتضحيات الجسام والصمود والكفاح وعدم الانفصال عن أرض وشعب كوردستان وبعدم المساومة على القضايا الكوردستانية مهما كانت الضغوطات وفي كل الميادين”.

مردفاً، ان “الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كأكبر حزب في كوردستان والعراق والمنطقة، عُرف بصدقه مع جماهيره وشعاراته القومية والوطنية التي استمدها من ثوابته ، مستلهماً ذلك من السياسة الحكيمة للرئيس بارزاني ومن تاريخه المضيء وحنكته وحكمته”.

واضاف مسرور بارزاني، “وإذ نحيي اليوم الذكرى الـ 75 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني الأغر ، فإن رسالة الحزب وبرنامجه وأهدافه القومية والوطنية أقوى من أي وقت مضى، مواصلاً نضاله وعطائه بعزم صلب وإرادة ثابتة، كما أن للحزب النصيب الاكبر من الفخر بتحقيق المنجزات القومية والوطنية ، وكذلك حماية وصون العملية السياسية والديمقراطية في إقليم كوردستان، حيث قدم الكثير من التضحيات في سبيل ذلك “.

مؤكداً، بأنه “لا شك في أن مسيرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ونضاله المديد في قيادة الحركة التحررية لشعب كوردستان مستمرة عبر التعاون والتنسيق مع الأطراف الكوردستانية من أجل الدفاع عن الحقوق الدستورية والقضايا الوطنية وتعزيز ثقافة التعايش والتآخي أكثر فأكثر وبناء كوردستان قوية ، كما ويوماً بعد آخر تزداد ثقة مواطني كوردستان بالحزب الذي يسخر كل طاقاته في خدمة شعب كوردستان الصامد”.

واردف بارزاني وهو عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، بالقول “في ذكرى 16 آب، نستذكر بإجلال واعتزاز نضال وكفاح مؤسس الحزب والأب الروحي والزعيم الوطني الخالد مصطفى بارزاني والشهيد القائد الحاضر دائماً في الذاكرة إدريس بارزاني وسائر شهداء كوردستان”.

وتأسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في 16 آب / أغسطس عام 1946 على يد القائد التاريخي الكوردي مصطفى بارزاني، وفي البداية كان اسم الحزب هو (الحزب الديمقراطي الكوردي) ولكن في المؤتمر الثالث الذي عقد في 26/1/1953 بمدينة كركوك، تقرر تغيير الاسم إلى (الحزب الديمقراطي الكوردستاني).