جملة قرارات يصدرها الكاظمي من نينوى

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، ان الفساد وسوء الإدارة من العوامل التي تسببت بسقوط نينوى بيد داعش، فيما اصدر عدة توجيهات بشأن محافظة نينوى.

وذكر الكاظمي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة نينوى، وفقا لبيان صادر عن مكتبه اليوم (16 آب 2021)، أن “محافظة نينوى الحبيبة عزيزة على قلوب كل العراقيين وهي بصمة من بصمات الحضارة.. التأريخ العراقي الممتد والمتواصل والمتلاقي من سومر إلى آشور نجد إرثه في كل مدينة عراقية نزورها، وهنا في نينوى عبق التأريخ، وأصالة العراقيين، وطيبة قلوبهم، وإنسانيتهم، وبصمتهم الحضارية”.

وأضاف، “ليس مصادفة أن تكون نينوى من أمثلة التنوع العراقي، وليس مصادفة أن تجمع أرض العراق، كل هذا التنوع الذي نعتبره مصدر قوة، ونراه جوهر الهوية العراقية”.

وتابع، “الأمم التي تحفظ تنوعها وتحترم هذا التنوع هي الأمم الحضارية الحية، ولم يكن ليصل التنوع العراقي إلى هذا اليوم لولا معدن العراقيين الأصيل، واحترامهم لبعضهم، واعتزازهم بثقافتهم”.

وأشار الكاظمي إلى أنه “هنا على هذه الأرض الحبيبة، شهد العالم سفراً من التضحيات من كل أبناء شعبنا، دفاعاً عن هوية نينوى، وعن عراقيتها، وعن أصالتها، رافضين أن تكون هذه المدينة العظيمة أسيرة الإرهاب والرجعية، وانتصر العراقيون على الإرهاب لأن الموصليين أو كما يقال في لهجتنا (المصالوة) في مقدمة المدافعين عن مدينتهم”.

ولفت إلى أن “أهلنا في نينوى.. قدمت إلى أم الربيعين اليوم لعقد جلسة مجلس الوزراء؛ للوقوف على ما تعاني منه نينوى من مشاكل في مختلف المجالات”، مبينا “يؤسفنا جداً أن نرى نينوى ما زالت تعاني من مشاكل خدمية وعمرانية”.

وقال الكاظمي إن “الفساد وسوء الإدارة من العوامل التي تسببت بسقوط المحافظة بيد عصابة داعش، لقد حاربنا الفساد ما استطعنا، وأنا أعرف أن كل العراقيين وأهل الموصل منهم دعمونا في الحرب ضد الفساد، لكن المعركة طويلة وهي قد تكون أكبر من معركة داعش، وتحتاج إلى تكاتفنا معاً”.

وبين، “شكلنا لجنة خاصة لإعمار الموصل، ووجّهنا بوضع خارطة طريق وخطة عمل سريعة، لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المحافظة”، لافتاً إلى أنه “بدأنا العمل أيضا في مشاريع استراتيجية مهمة في المحافظة، منها مطار الموصل، ومحطة القطارات”.

وأضاف، “نوجه الوزراء بالقيام بزيارات منتظمة إلى نينوى؛ للوقوف على مشاكلها، ووضع حلول فاعلة وسريعة لها”، موضحاً “على الوزارات كافة تقديم كل إمكانياتها، للجنة إعمار الموصل؛ كي تنجح في مهمتها”.

وأردف رئيس الوزراء، “أقول لأهلنا في الموصل: المستقبل لمحبي العراق، ولا مستقبل للفساد والإرهاب وانعدام الكفاءة، ونحن معكم وأهلكم في كل مدن العراق، معكم للنهوض، يعين بعضنا بعضاً، لا أحد يعيننا بعد الله إلا أنفسنا، وإرادتنا، وقيمنا الأصيلة”.

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، إلى محافظة نينوى على رأس وفد وزاري.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب، اليوم (16 آب 2021)، إنه “وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى محافظة نينوى، على رأس وفد وزاري ضم أعضاء مجلس الوزراء”.