أغسطس 16, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مقر البارزاني يهنئ بذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وميلاد الرئيس بارزاني

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فى :أخبار عــامة
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مقر البارزاني يهنئ بذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وميلاد الرئيس بارزاني

أصدر مقر البارزاني الأحد تهنئة بذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعيد ميلاد الرئيس مسعود بارزاني.

وقال مقر البارزاني في التهنئة “بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعيد ميلاد الرئيس مسعود بارزاني، نتقدم بأحر التهاني إلى الرئيس بارزاني وجميع كوادر وأعضاء ومؤازري الحزب الديمقراطي الكوردستاني وشعب كوردستان وذوي الشهداء الأماجد، والبيشمركة الباسلة، وجميع قوات الأمن في إقليم كوردستان وفئات وشرائح كوردستان كافة”.

وأضاف “نأمل أن تكون هذه المناسبة العظيمة مبعثاً لمزيد من الخيرات والبركات لإقليم كوردستان، ولمزيد من الوحدة والتضامن بين القوى والأطراف السياسية في كوردستان”.

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