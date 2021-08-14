وضعهم سيء.. ثلاثة اصناف للعائلات العراقية في بيلاروسيا

أكد المتحدّث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحّاف، ان الحكومة العراقية ستقوم بالتحقيق بشأن المعاملة “غير الانسانية” التي مارستها دول بيلاروسيا وليتوانيا ولاتيفيا تجاه اللاجئين العراقيين العالقين على حدودها، مشيراً إلى أن الوضع الانساني لتلك العوائل العالقة سيء للغاية.

وقال الصحاف في مقابلة تلفزيونية، ان”العراق سيقوم بإجراء التحقيق بشأن المعاملة غير الانسانية التي تعرض لها اللاجئون من قبل السلطات البيلاروسية والليتوانية واللاتيفية”، مضيفاً أن “طاقماً دبلوماسياً من السفارة العراقية في موسكو مكلّف بمتابعة القضية وإجراء التحقيق، وتم تخويلهم بكامل الصلاحيات بهذا الشأن”.

وذكر الصحاف أن وزارة الخارجية تعمل على مدار الساعة، وهي أصدرت العديد من التصريحات وأجرت لقاءات مختلفة بهذا الخصوص، وتتابع عن كثب وباهتمام بالغ ملف اللاجئين العالقين على الحدود وتتواصل مع السلطات في بيلاروسيا وليتوانيا ولاتيفيا لمتابعة الملف، وتؤكد على ضرورة حماية حقوق اللاجئين العالقين.

وأوضح أن “اللاجئين مقسمين إلى ثلاثة أنواع، جزء منهم لا يزالون في الأراضي البيلاروسية، وجزء آخر داخل الأراضي الليتوانية، وجزء منهم عالق على الحدود المشتركة بين الدولتين”.

و‌أضاف أن “الوضع الانساني لتلك العوائل العالقة سيء للغاية، سواء في داخل الأراضي البيلاروسية والليتوانية أو على الحدود المشتركة بينهما، وأن الحكومة العراقية نجحت بإعادة عشرات العوائل إلى العراق خلال الاربعة أيام الماضية”