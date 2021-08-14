أربيل: لا نؤيد ارتفاع أسعار الوقود في إقليم كوردستان

أعرب رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو يوم السبت عن رفضه لإرتفاع أسعار وقود السيارات في محطات التعبئة في الإقليم.

وقال خوشناو في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم على هامش افتتاح مركز طبي حكومي لتقويم الأسنان في أربيل، إن قضية ارتفاع أسعار وقود السيارات لا تختص في أربيل فقط بل تشمل الإقليم كافة، مردفا بالقول إن محافظات الإقليم طالبت وزارة الثروات الطبيعية بمراعاة الوضع الذي يمرُّ به الناس.

وأضاف “نحن لا نؤيد هذا الارتفاع بأسعار الوقود ومطالب المواطنين بخفضه حقه”، مشيرا إلى استمرار التواصل مع وزارة الثروات الطبيعية بهدف معالجة هذا الأمر.

وأوضح أن هناك نوعين من محطات الوقود في إقليم كوردستان النوع الأول يتم تزويدها بالوقود من قبل وزارة الثروات الطبيعية، والنوع الآخر لا يتم تزويدها، وسيتم تنظيم وتوحيد عملها مستقبلا.

وعن الموقف الوبائي في أربيل قال المحافظة إن “الوضع الصحي ما يزال خطيرا والإصابات مستمرة بالارتفاع ولكننا نزولا عند المطالبات لم نشدد الإجراءات آخذين بنظر الاعتبار الأوضاع المعيشية للكسبة وما يمرون به من ظروف”، مبينا أن “المحافظ ستجري تقييما للاجراءات المتخذة في مكافحة فيروس كورونا”.