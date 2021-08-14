نائبة كردية: الوضع الراهن لا يحتمل تأجيل الانتخابات ومخاوف من السلاح المنفلت

بينت النائبة عن التحالف الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، الجمعة، ان هنالك مخاوف السلاح المنفلت والوضع الراهن لا يحتمل تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد.

وقالت النجار في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان “هنالك مخاوف من الانتخابات المبكرة لعدم وجود ارضية امنية لها”، مشيرةً إلى أن “المخاوف تكمن في المال السياسي والسلاح المنفلت”.

وأضافت، ان “الوضع الراهن لا يحتمل تاجيل الانتخابات”، داعية “جميع الاطراف السياسية بتوفير بيئة انتخابية جيدة من خلال التكاتف مع الحكومة”.

وكان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم شدد في كلمة له اليوم في التجمع الحسيني الحاشد بمناسبة محرم الحرام بساحة الخلاني في العاصمة بغداد، ان “صندوق الإقتراع هو الحل السلمي الوحيد في إجراء التغيير والإصلاح المنشود والتراجع عن ذلك يعرض أمن العراقيين، ومستقبل الدولة الى المجهول ويجعلنا امام احتمالات مظلمة”.

وبين ان “الإنتخابات المبكرة أصبحت مطلبا شعبيا ولابد من إجرائها في موعدها المحدد” مشدداً الى “عدم اغلاق أبواب التغيير السلمي على شعبكم فللصبر حدود وللطالب حقوق يأخذها ولو بعد حين”.