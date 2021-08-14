العراقيون يتصدرون لائحة الأجانب الأكثر شراءً للعقارات في تركيا

قالت هيئة الإحصاء التركية السبت إن المواطنين العراقيين تصدروا لائحة الأجانب الأكثر شراءً للعقارات في تركيا وذلك للشهر الثالث على التوالي.

وقالت الهيئة في تقرير لها إن “مواطني العراق اشتروا 772 منزلاً خلال شهر تموز، فيما حل الإيرانيون ثانياً بـ619 منزلاً، ومن بعدهم الروس بـ365 منزلاً والأفغان بـ229 منزلاً والألمان 198 منزلاً والكويت 189 منزلاً وكازاخستان 166 منزلاً”.

وأضاف التقرير أن “عدد المنازل المباعة للأجانب في أنحاء تركيا خلال شهر يوليو بلغ 4495 منزلاً بزيادة 64 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ويتصدر العراقيون قائمة مشتريات المنازل في تركيا منذ عام 2015، لكن الترتيب تراجع إلى المركز الثاني بعد الإيرانيين في بداية العام الجاري قبل أن يعود إلى القمة في أيار مايو الماضي.

وسبق أن قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تشرين الثاني نوفمبر الماضي إن أكثر من 114 ألف عراقي يقطنون في تركيا.