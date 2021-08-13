بمخصصات إضافية.. كوردستان تسابق الزمن لإنهاء الجفاف وشح المياه

كشفت دائرة الإعلام والمعلومات الجمعة عن رصد مخصصات مالية إضافية لحل أزمة شح المياه والجفاف في إقليم كوردستان.

وذكرت الدائرة في بيان أن حكومة إقليم كوردستان، خصصت أربعة مليارات لإنهاء الجفاف وحل أزمة مياه الشرب في عموم الإقليم.

وأشار إلى أن المبلغ يمثل خطوة أولى تشتمل على إنفاق 925 مليون دينار لأربيل، ومليار دينار إلى السليمانية وحلبجة ووحدتي كرميان ورابرين الإداريتين، و575 مليون دينار لمحافظة دهوك.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات إن المبالغ المخصصة تستند إلى الميزانية العامة لمديريات الماء والمجاري في محافظات الإقليم.

وفي السياق ذاته، خصصت حكومة إقليم كوردستان ملياراً و500 مليون دينار بهدف “المعالجة السريعة” لمشكلة نقص المياه في حدود محافظة أربيل.