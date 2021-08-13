مصرع شخصين حرقا بحادث شمال غرب دهوك

أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك يوم الجمعة باندلاع حادث حريق في منزل داخل مجمع “بيگوڤا” السكني التابع لناحية “باتيفا” في قضاء زاخو شمال غرب المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد، إن مواطنين اثنين كانا يعبثان بسلاح ظهر اليوم داخل منزل في المجمع السكني المذكور لتفجر مواده عليهما مما أسفر عن مصرعهما.

ووفقا للمديرية فإن الشخصين هما “عبدالله جقسي” يبلغ من العمر 70 عاما ويمتهن بيع السلاح، والآخر يُدعى “حكمت يوسف” يبلغ من العمر 35 عاما ويعمل كاسبا.

وأوضح البيان أن الحادث تسبب باحتراق المنزل بالكامل إضافة إلى سيارة مركونة داخل مرآب المنزل، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ انتشلت جثتي الشخصين