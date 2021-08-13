الصحة العراقية: وصول أكثر من مليون ونصف مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا خلال يومين

أكد المتحدّث باسم وزارة الصحة العراقي، سيف البدر، وصول وجبة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى العراق أمس، مضيفاً أن هناك مليون جرعة إضافية ستصل إلى البلاد خلال اليومين القادمين.

المحدّث باسم وزارة الصحة قال في تصريح صحفي اليوم الجمعة (13 آب 2021) إن “وجبة كبيرة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تبلغ نصف مليون جرعة وصلت إلى العراق يوم أمس، وستصل مليون جرعة أخرى خلال يومي غد السبت وبعده الأحد، لافتاً إلى أن حصة المحافظات من اللقاحات تحدّد حسب الكثافات السكانية، وكذلك بالنسبة لحصة إقليم كوردستان.

وأشار البدر إلى أن “كل اللقاحات على اختلاف منشأها آمنة وفعالة ضد كورونا”، نافياً “كل الشائعات الكاذبة التي تنشر في صفحات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أشخاص غير مؤهلين ضد تلقي اللقاحات”، آملاً بـ “إقبال أكبر على تلقي اللقاح”.

من جانب آخر، تنظم وزارة الصحة العراقية حملة ميدانية، في منطقة مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد، لتلقيح المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وفي هذا السياق أوضح البدر أن “اليوم هو الرابع على التوالي، الوزارة تقيم حملة ميدانية في أكثر من موقع بواسطة العيادات المتنقلة في شوارع وأزقة مدينة الصدر ذات الكثافة السكانية العالية جداً”، مضيفاً أن “الكثير من حالات الإصابة حدثت هناك وحالات الوفاة أيضاً، ومستوى الالتزام غير مقبول”.

المتحدّث باسم وزارة الصحة لفت إلى أن “وزارة الصحة ارتأت أن توجه فرق ميدانية تستهدف اماكن معينة ذات كثافات سكانية فيها مشاكل وبائية ونسب التزام دون المستوى”، مبيّناً أن الوزارة تستهدف بحملتها الأشخاص الذين تمنعهم ظروف العمل من تلقي اللقاح أيام الدوام، إلى جانب كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، حيث أنه “من الصعب على المركز الصحي أن يتوجّه إليهم لذلك نحن هنا”.

وأضاف أن العيادات المتنقّلة متواجدة في المنطقة “من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء”، داعياً الأهالي في مدينة الصدر لأن يتوجهوا لتلقي اللقاحات.

وقال البدر إن الوزارة تخطط لتلقّي 70 إلى 80% من الشعب العراقي للقاح المضاد لفيروس كورونا، مردفاً بأن “التجربة في المناطق الشعبية نجحت ولن تكون التجربة الأخيرة سواء في بغداد أو باقي المحافظات”.

ويشهد العراق ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد الإصابات بفيروس كورونا، كذلك في أعداد الوفيات جراء الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة العراقية، أمس الخميس، 10243 إصابة و64 حالة وفاة جديدة، بفيروس كورونا مقابل 9848 حالة شفاء، خلال 24 ساعة.

وبهذه الإصابات، يصل العدد الكلّي للإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 1751176 إصابة، بينها 156670 حالة شفاء، و 19466 حالة وفاة في جميع المدن والمحافظات منذ انتشار الجائحة في البلاد.