قفزة بوفيات كورونا في العراق

سجل العراق، اليوم الجمعة، قفزة بوفيات المرضى المصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في الوقت الذي خفضت وزارة الصحة من عدد الفحوصات المختبرية المشخصة للاصابة بالفيروس التاجي.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، انه “تم تسجيل 9967 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9890 حالات شفاء من الفيروس التاجي، و75 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية” مع الاشارة الى انخفاض عدد الفحوصات المختبرية اليومية المشخصة للفيروس نحو 15 الف فحص، عن اعلى معدل فحص وصلت اليه الوزارة خلال الايام الماضية.

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد متلقي لقاح كورونا إلى 2.486.134 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد تلقي 103.489 شخصا اللقاح خلال اليوم الماضي.

وسجلت محافظة كربلاء 442 اصابة خلال اليوم الماضي، كما سجلت 4 حالات وفاة، وبلغت الاصابات المسجلة بكربلاء خلال آخر اسبوع 3.481 اصابة.

وسجل العراق خلال آخر اسبوع 64.753 اصابة جديدة، وشفاء 65.705 مصاب، و454 حالة وفاة.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 1.761.143 إصابة مؤكدة، منها 19.541 حالة وفاة، و165.009 حالة تحت العلاج، و1.576.593 حالة شفاء.

وأجري في العراق حتى اليوم 13.677.793 فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 45.601 خلال آخر 24 ساعة.