العراق.. “حرب أبراج الكهرباء” تتصاعد والكاظمي يهدد المقصرين بـ”محاسبة حازمة”

ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجمعة اجتماعاً أمنياً طارئاً، للقيادات الأمنية والاستخبارية، بشأن استهداف أبراج الطاقة الكهربائية.

وذكر بيان أصدره مكتب الكاظمي أن الاجتماع ناقش “استهداف الجماعات التخريبية والإرهابية لأبراج الطاقة، ومراجعة الخطط الأمنية الموضوعة لحمايتها”.

وشدّد الكاظمي على ضرورة أن تضع القيادات الأمنية والاستخبارية خططاً جديدة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، والحد من تكرار استهدافها لما يشكله ذلك من تأثير كبير في تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي.

ووجّه رئيس الوزراء الذي يشغل أيضاً منصب القائد العام للقوات المسلحة، باستنفار القطعات الأمنية، والعسكرية، والاستخبارية كافة لتأمين حماية الأبراج، وتعزيز أعداد القوات المكلفة بحماية أبراج الطاقة، وإعادة انتشارها تزامنا مع خطط حماية الزائرين في شهر محرم وتامين الانتخابات المبكرة.

ووجّه أيضاً بتشكيل خلية أزمة لمراقبة حماية الأبراج، مشدداً على أنه ستكون هناك مراجعة لوضع القيادات الأمنية التي ستخفق في أداء مهامها.

وقال الكاظمي مخاطباً القيادات الأمنية إن “حماية الناس وكرامتهم والبنى التحتية واجبكم، وإن أي إخفاقات غير مقبولة وسيتم التعامل معها بحزم”.

وأكد أن هناك استنفاراً كاملاً في وزارة الكهرباء لتزويد المواطنين بأفضل ساعات التجهيز.

وأضاف الكاظمي أن إنتاج الكهرباء ارتفع إلى أعلى مستوى له، لكن هناك “أيادي تخريبية وإرهابية”، لا تريد للبلد الاستقرار وستتم ملاحقتهم والقصاص منهم.