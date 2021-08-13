إحصائية لضحايا كورونا حول العالم

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، بأن عدد وفيات فيروس كورونا في العالم وصل حتى اليوم إلى 4,333,013 شخصا.

وذكرت الوكالة، أنه بحسب تعداد أجرته استنادا إلى مصادر رسمية الجمعة عند الساعة 10,00 بتوقيت غرينيتش، فإن وباء كوفيد-19 تسبب بوفاة 4,333,013 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

وأضافت أنه تم تأكيد إصابة أكثر من 205,356,020 شخصا بالفيروس منذ ظهوره.

وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر بالشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.