المالية النيابية ترجح وجود فائض في موازنة العراق للعام الحالي

رجحت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الجمعة، تحقيق فائض في الميزانية العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية 2021، بسبب ارتفاع أسعار تصدير النفط فوق المعدل المخطط في قانون الموازنة.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، إن “احتساب العجز المالي يكون سنوياً وليس شهرياً لكن باحتساب عوائد النفط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، يلاحظ أن الفرق بين سعر البيع للنفط ومعدل السعر المخطط في قانون الموازنة يغطي العجز بالكامل ،إذا ما تم احتساب نفس المعدل للأشهر الستة المقبلة”.

وأضاف الصفار أن “التوقعات تشير الى ارتفاع أسعار النفط، وهي الآن في ارتفاع مستمر ،وربما سيغطى العجز ويتحقق فائض أيضاً نتيجة لارتفاع أسعار النفط وتغيير سعر صرف الدينار وتخفيضه أمام الدولار الذي وفر للحكومة مبالغ بإمكانها تغطية العجز وأكثر”.