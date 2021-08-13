تركيا تعلن حصيلة الهجوم الذي استهدف قواتها في نينوى

أعلنت وزارة الدفاع التركية، ليل الخميس، مقتل أحد جنودها في قصف مدفعي استهدف قاعدة عسكرية للقوات التركية المتواجدة بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأناضول التركية، إنها ردت فورا على الهجوم الذي وقع شمالي العراق وأدى إلى مقتل الجندي جندي، مضيفة أنه “تم تحييد 3 عناصر من “بي كا كا” في حصيلة أولية”.

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أكد مسؤول العلاقات في تنظیمات الاتحاد الكردستاني في نینوی غیاث السورجي، الخميس، استهداف قاعدة عسكریة للقوات التركیة في منطقة زلیكان بمحافظة نينوى.

وذكر السورجي في تصريح صحفي انه “تم توجيه 3 صواريخ كاتيوشا قبل قليل الى قاعدة عسكریة للقوات التركیة في منطقة زلیكان قرب ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى”.

وأضاف، ان “الصواریخ سقطت في اطراف القاعدة الواقعة على جبل باشيك دون وقوع خسائر مادية او بشرية”.

واوضح، ان “مصدر اطلاق الصواریخ لم يتضح لحد الان، والتحقیقات جاریة لمعرفة الجهة المنفذة”.