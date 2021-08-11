أغسطس 11, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

قريبا الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مخمور

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فى :أخبار عــامة
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قريبا الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مخمور

صرح مسؤول الفرع 23 للحزب الديمقراطي الكوردستاني كرمانج عبدالله لكوردستان24: أن الحزب الديمقراطي سيعود قريبا الى قضاء مخمور.

واضاف مسؤول الفرع” اضافة الى فتح مقراتنا في مخمور فمن المقرر ان يباشر الحزب الديمقراطي الكوردستاني بفتح مقرات الحزب في ناحية سركران لكن بعد الانتهاء من عملية اعادة تاهيل وترميم واعمار مقرات الحزب”.

واوضح كرمانج عبدالله” في القريب العاجل سنفتح مقراتنا في قضاء مخمور وناحية سركران في مراسيم احتفالية خاصة لكن بعد اكتمال أعمال صيانة وترميم مقرات الحزب في هذه المناطق”.

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