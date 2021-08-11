نضوب أول بئر ماء في مدينة أربيل

تعهد قائممقام قضاء مركز اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، بتأمين مياه الشرب لحى “باداوه” من خلال الحوضيات التابعة للبلدية وحفر بئر ماء خلال 48 ساعة بعد انقطاع الماء الصالح للشرب عن المنطقة خلال الأيام الماضية.

بسبب النقص الحاد في مستوى الماء الصالح للشرب اقدم اهالي حي باداوه في مدينة اربيل على قطع الشارع 100 م لمدة من الوقت وحصل تشنج في الموقف.

قائممقام قضاء اربيل المركز نبز عبد الحميد تفقد الحي وعقد مؤتمرا صحفيا قال فيه انه منذ ايام نضب الماء في البئر رقم سبعة في حي باداوه وبعد بذل كل الجهود تم التوصل الى نتيجة مفادها بأن هذه البئر قد نضب ماؤها تماما ولن يكون بالإمكان الاستفادة منها في تأمين الماء، لذلك سيتم حفر بئر بديلة للمنطقة المذكورة خلال 48 ساعة.

وأوضح عبد الحميد انه خلال الساعات الـ48 المقبلة سيتم اللجوء الى الاستفادة من السيارات الحوضية التابعة للبلدية أو المتبرعين لتأمين المياه للمواطنين في ذلك الحي.

وكان العشرات من المحتجين قبل ظهر اليوم الأربعاء قد قاموا شارع 100 م الرئيسي وسط أربيل من جهة حي “باداوه” الشعبي احتجاجا على انقطاع مياه الإسالة.

وأعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو يوم الثلاثاء البدء بحملة لحفر آبار جوفية في المحافظة لتدارك أزمة النقص الحاصل في مياه الإسالة إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية إلى معدلات “خطيرة جدا”.

يشار إلى أن محافظة أربيل تعتمد بنسبة 35% على مياه العيون والأنهر الجارية، وبنسبة 65% على المياه الجوفية.