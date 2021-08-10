ايران تعلق تصدير الكهرباء الى العراق

أعلن المدير التنفيذي لشركة ادارة الكهرباء الايرانية مصطفى رجبي مشهدي، تعليق تصدير الكهرباء للعراق، بحسب وكالة انباء فارس الايرانية.

وقال مشهدي، إن “تعليق الصادرات يعود لضرورة سد احتياجات البلاد داخليا”.

واضاف، أنه “في السنة المالية المنتنهية 20 مارس/آذار 2021، تم تصدير نحو ألفي ميغاواط كهرباء، أما هذه السنة وبسبب الاحتياجات المحلية انخفض الحجم التصدير الى 150 ميغاواط. (تنتهي السنة الجارية 20 مارس/آذار 2022)”.

وينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات خلال وقت الذروة، وفقا مسؤولين في القطاع.