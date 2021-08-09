الرئيس بارزاني والسفير البريطاني لدى العراق يبحثان المستجدات السياسية والأمنية والانتخابات المقبلة

إستقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم الاثنين 9 أغسطس/ آب 2021 ، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريجاردسون والوفد المرافق له .

جرى خلال اللقاء التباحث بشأن الوضع السياسي وآخر المستجدات على الساحة السياسية والأمنية والإنتخابات التشريعية المقبلة في العراق، كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه العملية السياسية والإنتخابات المقبلة .

السفير البريطاني الجديد لدى العراق أعرب خلال اللقاء عن تقديره لجهود الإصلاح وتفعيل دور قوات البيشمركة أكثر، واصفاً وجود التنسيق بين قوات البيشمركه والقوات العراقية بالايجابي.

بحث العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان وبريطانيا شكل جانباً آخر من اللقاء ، كما اعرب الرئيس بارزاني عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للسفير البريطاني في آداء مهام عمله الجديد.