وزير صحة إقليم كوردستان عن الوضع الوبائي: وصلنا “الخط الأحمر”

حذر وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين ، من تفاقم الموقف الوبائي ، لافتاً الى دخول الوضع الوبائي في الاقليم إلى “اللون الأحمر” فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا.

د.سامان برزنحي قال في مؤتمر صحافي على هامش افتتاح عيادة خاصة بمرضى كورونا في العاصمة أربيل، إن الوضع الوبائي في خطر ، مؤكدا ” نحن الآن في الخط الاحمر”.

وتابع وزير الصحة ، بالقول أن “نسبة الاصابات والوفيات خلال هذا الاسبوع كانت في ارتفاع مستمر”، كاشفاً عن انهم أعدّوا تقريراً عن الوضع الوبائي سينتهون منه اليوم وسيتم رفعه الى مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا .

موضحاً ، ” بحسب هذا التقرير فأن اقليم كوردستان وصل الى “المرحلة الحمراء وفي وضع خطر”، مشدداً على أن “افضل سبيل لمواجهة تفشي الفيروس هو الالتزام بالاجراءات الوقائية”.