قادة كوردستان ينعون البروفيسور الكوردي الكازاخي كنيازي ميرزوييف

وجه قادة اقليم كوردستان، يوم الأحد، برقيات تعزية بوفاة رئيس الاتحاد العالمي لكورد دول الاتحاد السوفيتي السابق والشخصية الوطنية الكوردية في كازاخستان البروفيسور كنياز ابراهيم ميرزوييف.

فقد جاء في برقية الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ان الراحل كان شخصية وطنية كوردية ومارس دورا في تقوية وتوحيد الاتحاد العالمي (دياسبورا) الكورد في الاتحاد السوفيتي السابق.

من جهته كتب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، انه بمناسبة رحيل البروفيسور ميرزوييف رئيس الاتحاد العالمي (دياسبورا) الكورد ورئيس اتحاد كورد كازاخستان يقدم احر التعازي والمواساة لعائلته وذويه ومشاطرته لاحزانهم متمنيا لهم البقاء اخوة له.

اما رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني فقد قال في برقية تعزية، نعى فيها ميرزوييف رئيس رئيس الاتحاد العالمي (دياسبورا) الكورد (FNDK) الذي توفي في مدينة المات في كازاخستان.

واكد بارزاني ان الراحل كان شخصية وطنية وكاتبا ومثقفا بارزا قدم خدمات جليلة للثقافة واللغة والادب الكوردي.