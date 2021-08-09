اجتماع وشيك بين بغداد وأنقرة ودمشق.. هذه اهم محاوره

تتجه بغداد نحو عقد اجتماع وشيك مع انقرة ودمشق بهدف الاتفاق على الحصص المائية ضمن الأنهر المشتركة، بينما اكدت وزارة الموارد المائية العراقية تحسّن معدل الإطلاقات بما يؤمن حاجة الشرب والزراعة ودفع اللسان الملحي في شط العرب.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة ومدير الهيئة العامة للمساحة علي راضي، إن “اجتماعا ثلاثيا سيعقد قريبا بين الدول الثلاث، من اجل وضع اتفاقيات وتفاهمات تضمن الاطلاقات المائية العادلة للعراق ضمن الانهر المشتركة”.

واضاف أن “الوفد الفني للوزارة، كان قد زار تركيا وناقش ملفات ومحاور عدة في ملف المياه، وكان ضمن أولويات النقاشات الاطلاقات المائية بنهري دجلة والفرات وضمان حقوق البلاد المائية، اضافة الى البروتكول المشترك بين العراق وتركيا للاطلاقات المائية لنهر دجلة وضمان حصة شهرية من تلك الاطلاقات”.

وتابع راضي أن “المحور الأهم في زيارة الوفد كان تقاسم الضرر في فترات شح المياه، والاطلاع على بعض المنشآت التركية وأهمها سد أليسو”، مشيراً إلى ان “الوزارة كانت قد عقدت اجتماعات سابقة مع الجانب السوري عبر دائرة الكترونية.