المالية النيابية: من الصعب ان يكون هناك موازنة للعراق في 2022 .. لهذا السبب !

كشف مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب احمد الصفار ، انه في حال تنظيم الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في الـ 10 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل ، سوف لن يكون بإمكان حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إعداد مشروع الموازنة الفيدرالية الجديدة لعام 2022 .

الصفار قال لـ(باسنيوز) اذا جرت الانتخابات في موعدها ستتحول حكومة الكاظمي الى حكومة تصريف اعمال ، موضحاً وعندها ووفق القانون لن تتمكن من تقديم مشاريع قوانين الى البرلمان لمناقشتها وستكون صلاحياتها محدودة.

وتابع الصفار ، بالقول الانتخابات والفترة التي ستعقبها ستكون معقدة ومن غير المتوقع ان تتمكن الكتل السياسية الفائزة من تشكيل الحكومة في المدة المقررة التي ستحدد لها ، لافتاً الى انه في حال تأخر تشكيل الحكومة وعدم قدرة حكومة الكاظمي على اعداد الموازنة الجديدة لعام 2022 ، سيتم العمل بالموازنة الحالية (موازنة 2021) وفق مبدأ واحد على اثني عشر.

مردفاً ،من الصعب جداً ان يكون للعراق موازنة جديدة في 2022.