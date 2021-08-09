أغسطس 09, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الصحة العالمية: التطعيم هو الطريقة الوحيدة للحماية من طفرات كورونا

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فى :أخبار عــامة
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الصحة العالمية: التطعيم هو الطريقة الوحيدة للحماية من طفرات كورونا

قالت ميليتا فوينوفيتش، مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لدى روسيا، إن التطعيم هو الطريقة الوحيدة للحماية من طفرات فيروس كورونا المستجد.

وأشارت في حديثها مع صحيفة “روسيسكايا غازيتا” إلى أن زيادة نسبة التطعيم ستؤدي إلى تناقص عدد المرضى في المستشفيات والأشخاص الموجودين في وحدات العناية المركزة.

وبحسب فوينوفيتش، فإن سلالة “دلتا” من الفيروس قد حلت محل “ألفا” تقريبا من حيث التوزيع، فيما يواصل الخبراء مراقبة الوضع مع احتمال انتشار سلالة “لامبدا”.

وتم اكتشاف سلالة “لامبدا” من فيروس كورونا في بيرو عام 2020، وفي تموز/يوليو من هذا العام أبلغت منظمة الصحة العالمية عن انتشارها في أكثر من 30 دولة، خاصة في الأمريكيتين.

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