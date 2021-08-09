مفوضية اللاجئين: 1500 عراقي عالق بين ليتوانيا وبيلاروسيا

كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق، الاثنين (9 آب 2021)، عدد العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا، مؤكدة أن عددهم بلغ ثلاثة آلاف شخص من 37 جنسية مختلفة، بينهم اكثر من 1500 عراقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية فراس الخطيب في تصريح لجريدة “الصباح”، إن “المفوضية تقدم الدعم الانساني للعراقيين العالقين على حدود ليتوانيا وبيلاروسيا من خلال التواصل مع السلطات المعنية، والتأكيد على التعامل الانساني معهم، لاسيما أن عدد اللاجئين العالقين هناك يصل الى ثلاثة آلاف شخص من 37 جنسية مختلفة، تبلغ نسبة العراقيين منهم نحو 60%”.

واضاف أن “المفوضية تعول على الدول التي يقصدها اللاجئون بأن تقوم بواجبها الانساني تجاههم”، مبينا أن “المفوضية السامية تقدم العون والدعم والاستشارات لهذه الفئة، بموجب القوانين الدولية التي تعمل وفقها الحكومات ومنظمة الهجرة الدولية، بمساعدتهم إما بقبول اللجوء أو إعادتهم طوعا الى بلدانهم الاصلية”.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للاجئين، من بينهم عراقيون، يحاولون العبور من حدود بيلاروسيا إلى دول الاتحاد الاوروبي مع رفض استقبالهم، ما اثار ضجة كبيرة خصوصا بعد مشاهد “حرق الملابس” طلبا للدفء.